Juventus, Nedved: «Società fatta per vincere. Sul rinnovo di Dybala...»

Pavel Nedved ha parlato in conferenza stampa del futuro di Paulo Dybala: ecco le dichiarazioni del vicepresidente della Juventus

Pavel Nedved ha parlato in conferenza stampa.

VINCERE ANCORA – «Tutte le persone che sono qui hanno tanto esperienza. Sanno cosa serve per vincere: disciplina e tanto lavoro. Questo è nostro DNA e ci serve per continuare a vincere i titoli. Questa società è fatta per questo».

DYBALA – «Dybala è un giocatore all’ultimo anno di contratto. So che Cherubini si sta occupando del caso ed è in contatto col giocatore che si sta preparando a Miami e rientrerà tra i primi. Siamo in costante contatto anche con Antun. Appena rientrerà torneremo a parlare dove abbiamo finito. Questa è la situazione di Paulo».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUSNEWS24