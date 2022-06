Juventus, non solo Di Maria: arriva anche Kostic. Si tratta con l’Eintracht. Le ultime

Calciomercato Juventus: i bianconeri non vogliono fermarsi a Di Maria, per la fascia si spinge anche per Kostic dell’Eintracht Francoforte

La Juventus ha ormai chiuso i colpi Pogba e Di Maria, ma non vuole fermarsi e va a caccia di nuovi rinforzi da regalare ad Allegri in vista della nuova stagione, in cui la squadra bianconera è chiamata a recitare un ruolo da protagonista.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il prossimo rinforzo potrebbe essere Kostic. Il serbo è stato bloccato (c’è l’intesa per un triennale da 2,5 milioni di euro a stagione), ma la Juve continua a trattare con l’Eintracht: c’è ancora distanza tra domanda (20 milioni) e offerta (15).

