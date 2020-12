Juventus, Paratici: «Gli stop sono normali. Ma la squadra è in crescita»

Fabio Paratici parla a pochi minuti da Juventus Dinamo Kiev. Le parole del dirigente bianconero prima della Champions League

La Juventus è impegnata sul campo dell’Allianz Stadium contro la Dinamo Kiev. A pochi minuti dalla sfida di Champions League, Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Jtv.

GARA – «Mi aspetto una gara di crescita. Abbiamo avuto poco tempo, non abbiamo avuto precampionato, ogni partita è la tappa di un percorso. In ogni percorso si hanno degli stop ma la squadra è in crescita».

LUCESCU – «Lucescu è un grandissimo allenatore, ha sempre lavorato con i giovani, ne ha cresciuti tanti, a partire da Pirlo e Baronio. Anche questa Dinamo Kiev è piena di giovani».