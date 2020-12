Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato nel prepartita del match tra bianconeri e l’Atalanta

Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita del match tra bianconeri e Atalanta.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUS NEWS 24

ATALANTA – «Affrontare l’Atalanta è sempre difficile, hanno fatto un grande lavoro come club, dobbiamo fargli i complimenti ed essere orgogliosi di loro sia a livello societario che sul campo con Gasperini. Anche in Champions League hanno prtato in alto la bandiera del calcio italiano».

DYBALA – «Mi sembra che il presidente abbia esposto chiaramente quale sia la situazione attuale. Abbiamo un grande rapporto, abbiamo investito su di lui acquistandolo giovane dal Palermo, poi come 10 della Juventus. Gli vogliamo bene perché è un ragazzo eccezionale, gioca sempre anche in condizioni non perfette come l’ultimo periodo in cui ha avuto problemi intestinali. Prossimamente incontreremo l’agente, cose che erano già in programma. Per motivi di Covid non siamo riusciti a farlo di persona».

GOMEZ – «No, assolutamente. È un bravissimo giocatore ma è dell’Atalanta. Siamo molto contenti dei nostri giocatori».