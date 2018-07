Calciomercato Juventus: Marko Pjaca incontra Paratici a Milano

L’esterno della Juventus, Marko Pjaca ha incontrato a Milano il ds Fabio Paratici per discutere del proprio futuro.

Marko Pjaca e la Juventus sembra che dovranno salutarsi ancora. L’esterno offensivo croato, rientrato dal Mondiale e dal prestito allo Schalke 04, pare che da giorni debba lasciare nuovamente Torino. Sul talento ventitreenne sono finite Fiorentina e Sampdoria che si sono fatte avanti con il club bianconero. I blucerchiati vorrebbero portare Pjaca a Genova a titolo definitivo, mentre i Viola vorrebbero optare per un prestito con diritto di riscatto. Le trattative, che sembravano in una fase di stallo, potrebbero sbloccarsi già nelle prossime ore. Il croato, accompagnato dal proprio agente Marko Nateilic, difatti, ha incontrato a Milano presso l’hotel di Palazzo Parigi il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, per discutere del proprio futuro. Adesso la domanda è se l’incontro di oggi potrà costituire un punto di svolta per le contrattazioni di mercato.