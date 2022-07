Juventus, Porrini: «De Ligt? Serve uno sforzo per convincerlo a restare»

Sergio Porrini, ex difensore della Juventus, ha detto la sua sul possibile futuro di Matthijs De Ligt: le dichiarazioni

Sergio Porrini, ai microfoni di Juventusnews24, ha così parlato di Matthijs De Ligt.

LE PAROLE – «Ovviamente io farei un tentativo per tenere sempre i giocatori forti. La Juve deve sempre puntare a vincere tutto il possibile, sia in Europa che Italia e avere uno dei migliori difensori sotto contratto e privarsene non è facile. Vedremo poi se arriveranno offerte da capogiro, ma io parlerei col ragazzo cercando di convincerlo a restare».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA DI SERGIO PORRINI