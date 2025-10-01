Juventus, la probabile formazione di Tudor col Villarreal e tutti i ballottaggi in vista del match in programma questa sera

Una Juventus dai mille volti, un rebus tattico che Igor Tudor scioglierà solo nelle prossime ore. Per la cruciale trasferta di Champions League contro il Villarreal, il tecnico bianconero è costretto a ridisegnare la sua squadra, sia per necessità che per scelta. Le assenze pesanti di Gleison Bremer e Khephren Thuram, entrambi fuori per infortunio, lo obbligano a trovare nuove soluzioni in difesa e a centrocampo.

Il primo nodo da sciogliere è in difesa, dove mancherà il leader Bremer. L’ipotesi più probabile è lo spostamento di Federico Gatti al centro del terzetto, con Kalulu e Kelly ai suoi fianchi. Meno probabile l’impiego di Rugani, ancora a zero minuti in stagione.

Ma è dalla mediana in su che si concentrano le riflessioni più profonde. L’unica certezza è il ritorno dal primo minuto di Manuel Locatelli, dopo la panchina contro l’Atalanta. Accanto a lui, prende quota la candidatura di Weston McKennie, una scelta che avrebbe una conseguenza tattica importante: l’avanzamento di Teun Koopmeiners sulla trequarti. Questa mossa delineerebbe una Juventus più solida, simile a un 3-5-2, con tre centrocampisti di sostanza e con la probabile esclusione iniziale di specialisti come Conceição e Zhegrova.

Gli intrecci tattici riguardano anche gli esterni. Andrea Cambiaso potrebbe essere dirottato a destra, lasciando la corsia di sinistra al rientrante Juan Cabal. Se, invece, il colombiano venisse impiegato come braccetto di difesa, sulla fascia agirebbe Joao Mario.

Le uniche vere certezze, al momento, sembrano essere in attacco. Come confermato da Tudor in conferenza, Kenan Yıldız è “l’intoccabile” e partirà titolare. Al suo fianco, dopo le recenti esclusioni, dovrebbe finalmente tornare dal primo minuto Jonathan David, chiamato a guidare l’attacco in una notte europea che si preannuncia complicatissima.