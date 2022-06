Juventus, Rabiot verso la cessione: la mamma tratta con un club a sorpresa

Calciomercato Juventus: i bianconeri potrebbero cedere Rabiot in estate, con la mamma del francese che starebbe trattando con un club a sorpresa

La Juventus riflette sul futuro di Adrien Rabiot: rinnovargli il contratto in scadenza per evitare di non perderlo a zero o cessione immediata? I bianconeri ci pensano e attendono, nel caso, offerte dall’estero.

Al momento non ci sono piste concrete per Rabiot (Chelsea, Tottenham e Manchester United sono al momento solo spettatori interessati) ma, secondo il Corriere dello Sport, Mamma Veronique starebbe flirtando con il PSG per un clamoroso ritorno.

