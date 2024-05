La Juventus ha praticamente chiuso l’affare Di Gregorio dal Monza. A riportarlo è Sky Sport che ha fatto il punto della situazione considerando la presenza di Szczesny e Perin, oltre ovviamente Pinsoglio.

Il polacco è in scadenza nel 2025 e potrebbe andare via con un anno di anticipo. Se così non fosse, allora Perin saluterebbe facendo spazio a Di Gregorio.