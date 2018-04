Nessuno in Europa come la Juve: che record nelle ultime 19 giornate!

Record su record per la Juventus di Max Allegri, macchina da guerra invincibile nelle ultime 19 partite: ecco tutti i numeri

Non è una macchina da guerra e forse il paragone non calza proprio a pennello visti i tempi che corrono ma poco ci manca. La Juventus di Massimiliano Allegri ha lasciato le briciole agli avversari nelle ultime 19 partite di campionato, raccogliendo la bellezza di 17 vittorie e 2 soli pareggi. L’ultima sconfitta un girone fa, a Genova, contro la Sampdoria, per 3-2. Una sfida strana che vide la Juve brillare fino al gol del vantaggio doriano: la Samp si portò sul 3-0, i bianconeri accorciarono il risultato nel finale. Allegri decise di svoltare nuovamente e abbandonò il 4-2-3-1 per un più solido e robusto 4-3-3 con l’inserimento in pianta stabile di Matuidi.

La mossa ha dato gli effetti sperati perché dopo quella sfida, la Juve ha incassato soli 4 gol: uno a Verona contro l’Hellas (segnato dall’ex Caceres), uno in casa contro il Milan (segnato dall’ex Bonucci) e 2 a Benevento ad opera della sorpresa Diabaté. Nessuno nelle ultime 19 partite ha tenuto il ritmo della Juventus, in Italia e in Europa. Nemmeno PSG, Manchester City e Bayern Monaco, club che hanno già vinto i rispettivi campionati, e Barcellona, che sta dominando in Liga, hanno saputo fare meglio dei bianconeri. La Juve ha conquistato 53 punti sui 57 a disposizione. Dietro ai bianconeri il Bayern e il PSG con 49 punti (16 vittorie, 1 pareggio e 2 ko), poi il Barcellona (14 vittorie e 5 pareggi per un totale di 47 punti) e il Manchester City (47 punti frutto di 15 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).