Casarin sul gol annullato a Milik: «Errore clamoroso. Sostengo il Var ma...»

Paolo Casarin, ex arbitro di Serie A, ha parlato a Radio Anch’io Sport dell’episodio successo nella partita tra Juventus e Salernitana

Paolo Casarin, ex arbitro di Serie A, ha parlato a Radio Anch’io Sport dell’episodio successo nella partita tra Juventus e Salernitana. Le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «Non so cosa succede a Lissone ma è chiaro che con Candreva che tiene in gioco tutti c’è un errore clamoroso. Io sono un acceso sostenitore del Var e ho aiutato a costruire questo tipo di pronto soccorso. Il Var deve rivedere e l’arbitro rimane quello che deve decidere. I ruoli devono essere precisi, ma magari qualcuno non sa il regolamento e ci si deve lavorare».