Juventus, Sarri: «Calendario? Dicono che mi lamento, ma…» – VIDEO

Maurizio Sarri parla della scelta sul calendario di Serie A, dopo la decisione di far giocare la Supercoppa domenica 22 dicembre – VIDEO

Maurizio Sarri, in conferenza stampa, risponde ad una domanda sul calendario di Serie A: la Juventus giocherà domani e poi domenica in Supercoppa contro la Lazio; i biancocelesti, dopo la gara col Cagliari di ieri, tornerà in campo a Riyad.

CALENDARIO – «Mi dicono sempre che sono uno che si lamenta, va bene così. Giochiamo domani. Se c’è un errore c’è a monte, quello di far giocare la Lazio di lunedì, se avesse giocato sabato o domenica avrebbe potuto giocare domani. Le scelte sono queste, andiamo avanti».