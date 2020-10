Sergio Ramos, accostato a Juventus e PSG in Spagna, potrebbe rinnovare il contratto con il Real Madrid in scadenza il prossimo giugno

Sembra rientrare il ‘caso’ Sergio Ramos al Real Madrid. Il capitano e leader dei ‘Blancos’ sarebbe destinato a rinnovare e a continuare il suo matrimonio con la squadra campione di Spagna come riporta il quotidiano AS.

Il classe ’86 è in scadenza il prossimo giugno e potrebbe accettare la proposta di prolungamento annuale del presidente Florentino Perez. Le trattative non sarebbero ancora iniziate, ma ci sarebbe comunque ottimismo per il nuovo accordo tra Ramos e il Real. Nei giorni scorsi il difensore era stato accostato a Juventus e PSG in caso d’addio a parametro zero a fine stagione.