Juventus, Allegri: «Importante è vincere soprattutto a inizio stagione»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita con lo Spezia. Le sue dichiarazioni:

COSA MANCA – «Ad inizio stagione l’importante è vincere, la condizione non è ancora ottimale. Ci sono gare ogni tre giorni, dobbiamo conoscerci ancora con i nuovi e non è facile. Dobbiamo migliorare nella gestione, che non significa solo difendere, ma perdiamo palle banali e ci smarcavamo poco indietro. In quei momenti, che capitano in una gara, vanno fatti passare senza nessun rischio. Invece loro ci hanno infilato due o tre palle, dovevamo essere più ordinati per poi ricominciare a giocare».

TIFOSI CRITICI – «In questo momento è importante portare a casa il risultato. Poi esiste anche l’avversario che può avere il pallino del gioco, ma è normale che serva crescere. Nelle difficoltà dobbiamo essere aiutati. Siamo partiti abbastanza bene, ci vuole entusiasmo e aiuto da parte di tutti. Poi se le cose vanno male è normale che ci fischino. Noi dobbiamo essere efficaci, ma non vuol dire non essere bellini. Essere solo bellini e non vincenti però a me non piace».

