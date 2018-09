Juventus, tempo di rinnovi: anche Benatia potrebbe prolungare

Il difensore marocchino della Juventus, Medhi Benatia, sarebbe pronto a rinnovare il proprio contratto con la società bianconera

Dopo il calciomercato estivo che ha regalato molte emozioni ai tifosi della Juventus con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, è tempo di rinnovi in casa bianconera. Nei giorni scorsi si è già parlato del prolungamento del contratto del centravanti croato Mario Mandzukic, disposto a rinnovare il suo accordo con la società torinese, e di Alex Sandro, anch’egli in ottica rinnovo dopo le numerose voci di mercato. Ai due bianconeri si aggiunge il difensore marocchino Medhi Benatia che come Mandzukic è in scadenza nel 2020. Secondo quanto riportato dall’edizione di stamane de Il Corriere dello Sport, difatti, il difensore centrale potrebbe a breve accordarsi con la società per prolungare il proprio contratto. Il giocatore, classe 1987, è arrivato a Torino nell’estate del 2016 e ha collezionato con i bianconeri 53 presenze e 5 reti.