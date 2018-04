I tifosi della Juve caricano la squadra prima della partenza per Milano – VIDEO

I tifosi della Juventus hanno caricato la squadra prima della partenza dei bianconeri per Milano. Inter-Juve: i tifosi sono con la formazione di Allegri

Tifosi della Juventus ancora protagonisti a Vinovo. I tifosi bianconeri, dopo la presunta contestazione dei giorni scorsi (Leggi anche: Tifosi della Juve a Vinovo: ecco perché) si sono ritrovati quest’oggi a Vinovo prima della partenza della truppa juventina per Milano. La formazione di Allegri scenderà in campo domani sera per sfidare l’Inter di Spalletti e i tifosi hanno deciso di caricare la squadra in vista del rush finale. Dopo le tante chiacchiere dei giorni scorsi, l’ambiente bianconero ha deciso di compattarsi in un momento estremamente delicato e positivo.

Uscire da San Siro con una vittoria darebbe nuova linfa alle ambizioni dei bianconeri che negli ultimi giorni hanno perso 5 punti di vantaggio sul Napoli e anche alcune certezze. La piazza ha capito il momento e ha scelto di sostenere la squadra a 5 giorni dal ko con il Napoli e alla vigilia della trasferta di Milano contro l’Inter. Come sottolineato anche dai colleghi di Juventusnews24.com, la squadra ha trovato di fronte a sé una grande atmosfera di festa prima della partenza per Milano. Tanti i tifosi presenti a Vinovo che hanno caricato la Juve.