Juventus, Vlahovic: «Vi svelo l’obiettivo per la prossima stagione. Questa società chiede di più, faremo bene»

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha parlato degli obiettivi della prossima stagione in maglia bianconera

Il centravanti della Juventus Dusan Vlahovic è presenta a Montecarlo per il Gran Premio di Formula 1. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

VOLANTE DI LECLERC – «Mi hanno spiegato cose belle sul volante, ma non ho capito tanto. È un onore poter star qua, e un’opportunità tifare la Ferrari. La F1 è uno sport complicato ma con tanta adrenalina. Speriamo di portare bene. Leclerc l’ho incontrato e visto tranquillo. Non riesco a capire come faccia a esserlo ma l’ho visto bene. Tifiamo tutti per lui qui a casa sua. Per me è importante».

MIGLIOR ATTACCANTE – «Voglio ringraziare la Serie A e, non so se abbiano votato, ma anche la gente. Grazie»

ANNATA AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE PER LA JUVE – «Lavoriamo per questo e l’anno prossimo dovrò far meglio. Sappiamo cosa dobbiamo migliorare e cosa si aspetta la gente. Sulla squadra… a inizio anno avevamo degli obiettivi e li abbiamo raggiunti. La Juventus chiede di più. L’obiettivo è fare meglio il prossimo anno e prenderci quello che ci spetta. Faremo bene».