Juventus, Zakaria si presenta: «Essere qui un grande passo avanti rispetto alla Germania» – VIDEO

Denis Zakaria, nuovo centrocampista della Juventus, ha parlato in conferenza stampa per la sua presentazione come giocatore bianconero. Le sue parole:

IMPRESSIONI ALLA JUVE – «Un’impressione eccezionale, una squadra forte con grandi qualità. Se devo fare un paragona con la Germania è un grande passo avanti. È un grande club».

CARATTERISTICHE – «Amo giocare in avanti, sono aggressivo, amo recuperare i palloni. Sono un giocatore abbastanza completo».

HA PARLATO CON LICHTSTEINER – «Prima di fare questa scelta non ho avuto il tempo, è successo tutto in fretta. Sono sicuro che avremo occasione di farlo in futuro».

LASCIARE SUBITO IL BORUSSIA – «Mi aspettavo di lasciare il Borussia diciamo di sì, ma non immediatamente. Avere la Juventus che ti cerca non è una cosa da tutti i giorni. Spero di poter dar il mio contributo».

ALLEGRI – «Sia con l’allenatore sia con i compagni è stato fluido, ci siamo trovati subito bene. L’atmosfera è sempre buona. Io mi trovo naturalmente a centrocampo».

IDOLI – «Se devo pensare a qualcuno penso a Patrick Vieira. Io sono Zakaria, cerco comunque il mio stile».

POGBA – «Lo conosciamo tutti, sappiamo tutti quello che ha fatto alla Juve. È un giocatore fantastico, spero di avere lo stesso successo suo qui. Spero comunque di lasciare il mio segno».

