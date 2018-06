Kalinic può lasciare il Milan: c’è il Siviglia

L’attaccante può lasciare il Milan. Nikola Kalinic piace al Siviglia: possibile affare tra i rossoneri e gli spagnoli

Nikola Kalinic o André Silva: uno dei due è di troppo. Il Milan acquisterà un nuovo bomber e confermerà Patrick Cutrone e lascerà, almeno, una delle due delusioni della passata stagione. Potrebbero partire entrambi ma la selezione sarà naturale: via chi non porterà una minusvalenza. Entrambi gli attaccanti sono attesi al varco al Mondiale e il Milan spera in prestazioni importanti per rigenerare i suoi attaccanti e per far salire il prezzo. Il maggiore indiziato ad andare via sembra essere André Silva ma attenzione a Nikola.

L’ex centravanti della Fiorentina piace al Siviglia. Secondo Tuttosport, il club spagnolo si è già avvicinato all’attaccante e ha espresso il suo gradimento verso il croato. Al momento non è stata ancora presentata un’offerta ufficiale all’attaccante e al club rossonero. Molto dipenderà dalla proposta che il Siviglia dovrebbe far pervenire nei prossimi giorni ma anche dalla volontà dell’attaccante che ha più volte manifestato la sua intenzione di restare in rossonero. Kalinic è arrivato in prestito con obbligo di riscatto dalla Fiorentina per un’operazione complessiva da 25 milioni: la cifra di partenza della trattativa è quella perché il Milan non può permettersi una minusvalenza in bilancio.