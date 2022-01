ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Kalulu: «Da centrale mi sento a mio agio, ma con l’Inter…». Le dichiarazioni del difensore del Milan

Le parole di Kalulu a Milan Tv.

0 TIRI IN PORTA JUVE – «Bene per tutta la squadra ancora di più da difensore. Siamo stati sempre concentrati, abbiamo fatto bene e speriamo di continuare così».

CRESCITA – «Arriva una partita importante per noi e per i tifosi, dobbiamo fare meglio in area rispetto a oggi per vincere»

POSIZIONE – «La posizione in campo, se hai continuità, è più facile, anche oggi con Romagnoli è andata bene. Da centrale mi sento a mio agio»