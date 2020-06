Kalulu Milan, il giocatore ha firmato il contratto. Si attende l’annuncio

Kalulu ha lasciato Casa Milan, sede dei rossoneri, dopo aver firmato il contratto che lo legherà al Diavolo: a breve l’ufficialità

Il Milan si prepara ad ufficializzare l’ingaggio di Pierre Kalulu, difensore francese che ha lasciato il Lione per trasferirsi a parametro zero in rossonero.

Il transalpino ha da poco lasciato Casa Milan, dopo aver posto la sua firma sul contratto quinquennale con la società milanese. Si attende l’annuncio ufficiale da parte del club meneghino.