‘inKantéto’…Allegri vuole N’Golo: ecco il piano della Juve

Massimiliano Allegri vorrebbe Kanté per il dopo Pjanic. Il centrocampista del Chelsea può essere il nuovo mediano bianconero

E’ N’Golo Kanté il nuovo colpo a sorpresa della Juventus? Il centrocampista francese, un vero e proprio motorino di centrocampo, potrebbe essere l’ennesimo grande acquisto della Juve che potrebbe cambiare pelle in mediana. Miralem Pjanic non è ufficialmente sul mercato ma un’offerta da oltre 80 milioni di euro farebbe vacillare la Vecchia Signora. Sul bosniaco ci sono Chelsea, Manchester City e Barcellona e i bianconeri, che stanno già parlando con i Blues per il futuro di Rugani e Higuain, potrebbero imbastire una maxi-operazione inserendo anche N’Golo Kanté.

Il mediano francese, protagonista in Premier prima con la maglia del Leicester di Ranieri e poi con il Chelsea di Conte, può cambiare aria. Su di lui c’è il PSG ma si è mosso anche il Barcellona. Sarri vorrebbe un centrocampo meno fisico e più tecnico e, secondo La Stampa, sarebbe disposto a sacrificare il dinamismo del francese per la qualità di Miralem Pjanic che insieme a Jorginho comporrebbe una mediana ad altissimo tasso tecnico. Il neo campione del mondo piace tantissimo ad Allegri che potrebbe avere una mediana dal grande impatto fisico con Emre Can e Matuidi, senza dimenticare naturalmente Khedira e Bentancur, con Marchisio che potrebbe diventare la sesta scelta. Le alternative al francese sono altri due connazionali, vale a dire Rabiot e Pogba.