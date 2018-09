Karsdorp non convocato per una lite con Di Francesco? Ecco come stanno le cose

Lite tra mister Di Francesco e Rick Karsdorp? Il terzino non è stato convocato ufficialmente per scelta tecnica

Seconda tribuna consecutiva per Rick Karsdorp. Il terzino destro olandese della Roma era chiamato alla svolta ma potrebbe dare l’addio alla Roma a gennaio. Il laterale è finito in tribuna contro il Real Madrid e resterà a guardare i suoi compagni anche contro il Bologna. Il giocatore è stato ufficialmente ‘fatto fuori’ per scelta tecnica ma dietro alle sue esclusioni c’è di più. Il giocatore infatti è stato messo in tribuna per motivi disciplinari. Secondo alcuni ci sarebbe stata una violenta lite tra il terzino e Di Francesco con il tono della conversazione molto alto.

Secondo La Gazzetta dello Sport però non ci sarebbe stata alcuna lite tra Karsdorp e Di Francesco. Il giocatore è finito in tribuna contro il Real e ha chiesto spiegazioni, Di Fra gliel’ha date. Da quello che filtra da Trigoria, il terzino non si sta allenando con l’intensità richiesta dallo staff tecnico e non ha ancora capito come entrare dentro il calcio italiano. Il giocatore ha chiesto fiducia ma gli ultimi allenamenti, evidentemente, non hanno ancora convinto il tecnico giallorosso che ha deciso di lasciarlo a casa anche contro il Bologna (anche Coric è rimasto fuori). A questo punto, l’olandese o cambierà atteggiamento oppure a gennaio può partire.