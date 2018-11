Keita consiglia: «Ecco come battere il Barcellona»

Conferenza stampa per Keita Balde. L’attaccante dell’Inter ha presentato la sfida contro il Barcellona. Ecco le sue dichiarazioni

Keita Balde, attaccante dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di ritorno contro il Barcellona. L’ex blaugrana ha parlato così della sfida contro la sua ex formazione: «All’andata non è stato semplice per noi ma non è semplice per chiunque giocare al Camp Nou contro il Barcellona. Noi però dobbiamo essere consapevole della nostra forza e dobbiamo essere fiduciosi, solo così possiamo fare male al Barcellona. Livello top? Io sono ancora giovane e lavoro ogni giorno per crescere e migliorare. Io alla Eto’o? Ogni partita è un mondo e ogni giocatore deve mettersi a disposizione. Domani dobbiamo andare a testa alta provando a vincere in ogni modo».

Keita ha parlato della sfida di domani e delle possibilità dell’Inter: «La partita di domani è speciale per me. Io sono un prodotto del vivaio del Barça, un club che mi ha dato tanti, e sarà speciale ma domani voglio vincere e in generale voglio vincere qui con l’Inter. Ci sono stato sette anni, sono cresciuto tantissimo anche a livello personale. C’è una filosofia che ti insegna tantissimo e mi sono portato dietro cose che avrò sempre con me. Come battere il Barça? Abbiamo grandi giocatori, abbiamo una delle difese più forti d’Europa e stiamo segnando tanto. Se ci mettiamo tutti assieme possiamo fare una grandissima partita. Non ho ancora segnato? Qui se segni sei un fenomeno, se non lo fai sei scarso ma io sono tranquillo, penso a lavorare e a vincere, il gol arriverà».