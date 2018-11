Keita, niente Nazionale. Motivazione incredibile: «Abbiamo sbagliato indirizzo mail»

Keita Baldé non è stato convocato dalla sua Nazionale. Incredibile la motivazione: il Senegal ha sbagliato indirizzo mail

Vicenda surreale in casa Inter! Ha destato sorpresa la mancata convocazione di Keita Baldé con il Senegal. L’esterno d’attacco dell’Inter è uno dei punti fermi della nazionale senegalese che affronterà la Guinea Equatoriale in programma il 17 novembre e valevole per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2019. Il giocatore non è un titolare in nerazzurro, non sta riuscendo a imporsi, e qualcuno ha pensato a un’esclusione dovuta al rendimento con la maglia dell’Inter.

Dal Senegal però arriva la spiegazione che ha dell’assurdo. Il vicepresidente della Fsf, Abdoulaye Sow, ha ammesso di aver inviato la convocazione per il classe ’95 ma qualcosa non ha funzionato. La federazione senegalese avrebbe sbagliato indirizzo mail! «Keita era tra i convocati ma abbiamo inviato la convocazione al vecchio indirizzo e-mail che l’Inter non usa più. Hanno cambiato il loro indirizzo e ci hanno inviato una lettera in tal senso. Il giocatore ora non può venire in Nazionale perché il club non vuole, è intransigente».