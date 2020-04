Keller (Pres. Federcalcio Germania): «La ripresa non peserà sulla sanità»

Keller, presidente della Federcalcio tedesca, parla della possibile ripresa della Bundesliga: le sue parole

Fritz Keller, presidente della Federcalcio tedesca, ha parlato ai microfoni della DFB della possibile ripresa del campionato.

RIPRESA – «Sono convinto che ogni comprensibile paura e preoccupazione possano essere dissipate con l’aiuto dei fatti e delle buone argomentazioni. Garantiamo che la ripresa delle competizioni, inizialmente senza pubblico, non peserà sul sistema sanitario nazionale. Quando si prende un decisione così importante, si seguono le linee guida dettate dalla politica. Ora è necessario manifestare solidarietà, perché viviamo in un tempo di crisi. Siamo in stretto contatto con le altre associazioni sportive, che ci sostengono e condividono con noi i piani d’azione. Stiamo combattendo per preservare tutti gli sport e non vogliamo che il calcio rivendichi un ruolo speciale. Dobbiamo essere solidali».