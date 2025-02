Kelly Juve, le parole a DAZN: «Sono felice di essere qui e di essere nella Juve. Vi racconto i primi giorno alla Juventus»

Lloyd Kelly ha parlato a DAZN: l’intervista al nuovo difensore della Juve. Le dichiarazioni in vista della sfida all’Inter

Il nuovo calciatore bianconero Lloyd Kelly si è raccontato a DAZN. Le dichiarazioni del neo difensore bianconero a meno du due giorni dal big match di Serie A, Juve–Inter.

ESORDIO – «È stato bellissimo debuttare, è stata una bella sensazione. Ovviamente è il risultato che volevamo, credo sia stata una partita difficile in cui subentrare, ma è andata bene. Il benvenuto che mi hanno dato i giocatori, lo staff, i tifosi mi ha reso felice. Ognuno di loro mi ha fatto sentire accolto. Sono felice di essere qui e di essere nella Juve. E poi, sì, ci sono differenze tra la serie A e la Premier League. La Serie A è più tecnica e tattica, la passione è la prima cosa che percepisci. Devo prendermi del tempo, ma ho capito quanto passione c’è dietro, la passione dei giocatori, dello staff, dei tifosi. Queste sono le differenze principali».

PRIMI GIORNI ALLA JUVE – «Molti giocatori mi hanno accolto molto bene. Io non parlo italiano e questa è la prima cosa che farò. Ho iniziato a studiarlo e mi sono dato sei mesi di tempo per avere le basi per capirlo. Molti compagni di squadra mi stanno insegnando le frasi più semplici. Ho iniziato a capirlo, Ma voglio capirlo ancora meglio. Le prime persone che mi hanno accolto sono state Weston McKennie e Timothy Weah. Loro sono stati i primi a darmi il benvenuto qui».

IL TUO PASSATO – «Sì, ho parlato del mio passato qualche volta. Ne parlo tranquillamente. Credo che non si possa avere un’idea di quello che ho vissuto quando ero piccolo. È stato un periodo difficile, ma mi ha aiutato ad avere una una mentalità più forte oggi. Mi ha permesso di superare tutto, qualsiasi ostacolo, qualsiasi difficoltà della mia vita. Ora sono in grado di superare tutto e mi ha dato una buona base per ricostruire la mia vita, dal punto di vista mentale. Essere seduto qui oggi a far parte di questo club è una bellissima sensazione soprattutto sapendo da dove sono arrivato. Sento tutti vicini».

RUOLO – «Onestamente non riesco a dire quale ruolo preferisco. Sinceramente, sono in grado di giocare in entrambi i ruoli. Sono bravo come difensore centrale, ma sono anche bravo come terzino. Comunque decide il mister. Lui ha le sue idee io devo fare tutto il possibile per aiutare la squadra e vincere le partite. Non posso dire di preferirne uno mi trovo bene a giocare in entrambi i ruoli e continuerò a lavorare per migliorarmi in entrambi».

