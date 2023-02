Kessié bussa all’Inter: ritorno a Milano per il centrocampista ex Milan?

L’amore tra Kessié e Barcellona non è sbocciato come pensava, il centrocampista è pronto a tornare in Italia

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Milan piace all’Inter e non è una novità che i nerazzurri possano accoglierlo. Nella prossima stagione l’ivoriano potrebbe tornare in Serie A e bussa alla porta all’Inter.