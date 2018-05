Khedira shock: «Nel 2015 ho pensato di ritirarmi»

Il centrocampista della Juventus, Sami Khedira, rivela di aver pensato al ritiro nel 2015, prima del passaggio in bianconero

Sami Khedira ha confessato di aver pensato al ritiro. Il centrocampista, che ha da poco compiuto 31 anni, ha pensato di smettere 3 anni fa, prima dell’arrivo alla Juventus. Il giocatore militava nel Real Madrid e non riusciva a imporsi soprattutto a causa dei continui problemi fisici. Il tedesco ha parlato alla ZDF confessando di aver vissuto un periodo non particolarmente felice.

Queste le parole del centrocampista ora alla Juventus: «Nel 2015 ho pensato molto seriamente di appendere le scarpe al chiodo. Io voglio essere sempre al top e misurarmi con i migliori giocatori e le migliori squadre, per come sono io, era impensabile continuare così. In quel periodo non ero in grado di essere sempre al top e ho pensato seriamente di smettere. Tutto questo poi mi portava a non divertirmi in campo».