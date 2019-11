Klinsmann è stato annunciato come nuovo allenatore dell’Herta Berlino, tre anni dopo la sua ultima esperienza come CT degli Stati Uniti

Jurgen Klinsmann è il nuovo allenatore dell’Herta Berlino. L’ex attaccante tedesco è chiamato a risollevare la stagione della squadra, al momento terzultima e in piena zona retrocessione.

Klinsmann non siede in panchina dal 2016, quando fu esonerato dopo cinque anni come commissario tecnico della Nazionale statunitense. Prima era stato allenatore del Bayern Monaco e ct della Germania ai Mondiali del 2006. Mondiale che vinse da giocatore, proprio in Italia nel ’90, mentre militava nell’Inter.