Klopp: «Chelsea-City? Non la vedrò per festeggiare» – VIDEO

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Liverpool contro il Crystal Palace – VIDEO

Dopo la vittoria del Liverpool contro il Crystal Palace, Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico dei Reds sulla possibilità di vincere il titolo sfruttando il match del City contro il Chelsea.

«Domani guarderò la partita non per festeggiare qualcosa ma perchè giocheremo contro il City la settimana successiva. Quindi devo guardarla per forza soprattutto perchè affronteranno il Chelsea con cui giocheremo più in là».