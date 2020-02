Klopp risponde a Sarri: «Non faccio giochetti mentali» – VIDEO

Klopp risponde a Sarri: «Non faccio giochetti mentali». Continua lo scambio di battute tra i tecnici di Liverpool e Juve – VIDEO

Proseguono lo scambio di battute sull’asse Torino-Liverpool tra l’allenatore dei Reds Jurgen Klopp e quello della Juve Maurizio Sarri, entrambe in cima alla classifica nei rispettivi campionati.

Avevano fatto parlare le parole dell’ex Borussia Dortmund sui bianconeri favoriti per la vittoria finale della Champions League e sul fatto che non si trovasse prima in classifica a +10 rispetto alle avversarie.