Klopp incredulo: «Roma-Barça 3-0? Pensavo fosse uno scherzo»

L’allenatore del Liverpool ha esaltato la vittoria della Roma contro il Barcellona ma si è detto sorpreso dall’impresa. Ecco le parole di Klopp

La Roma ha battuto il Barcellona e ha eliminato i blaugrana ai quarti di Champions League. L’impresa della formazione di Eusebio Di Francesco ha fatto il giro del mondo e Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, autore di un’altra impresa, contro il Manchester City, era incredulo al termine del match.

Il tecnico tedesco ha parlato al termine di Manchester City-Liverpool 1-2 e ha reso omaggio alla Roma: «Stavo scendendo le scale e quando mi hanno detto della vittoria della Roma non ci credevo, pensavo fosse uno scherzo. Non che io non rispetti la Roma, sono una grandissima squadra, ma non mi aspettavo una rimonta del genere contro il Barcellona. Hanno perso un giocatore straordinario come Salah, hanno battuto il Barça e sono in semifinale: è una cosa fantastica».