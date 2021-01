Klopp: «Wijnaldum rinnova? Non ha ancora deciso…» – VIDEO

Jurgen Klopp ha parlato del futuro di Georginio Wijnaldum, il quale potrebbe liberarsi a parametro zero a fine stagione

«Non c’è davvero nulla da dire. Penso di aver detto già tutto a riguardo dei miei apprezzamenti nei suoi confronti come persona e come calciatore. Non e una brutta o una bella notizia, ma un dato di fatto. Se ci saranno decisioni in merito lo saprete»