Klose: «Voglio allenare alla Lazio, Lotito lo sa. Sul futuro...»

Le parole di Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio, sulla possibilità di allenare la squadra biancoceleste

Miroslav Klose è tornato sulla possibilità di allenare la Lazio in futuro a margine di un evento a Roma per i prossimi Europei.

ALLENARE LA LAZIO– «Lotito sa che ho la voglia di allenare un giorno la Lazio, poi starà a lui decidere. Oggi ha fatto un’altra scelta ma un giorno forse sarò l’allenatore della Lazio, chi lo sa, io ci spero».

NUOVE GENERAZIONI– «Non vogliono lavorare e vogliono guadagnare subito. Il calcio è cambiato, è cambiata la fisicità dei giocatori ma manca la voglia e il sacrificio dei giocatori giovani. Per me era sempre una festa giocare a calcio. Nel settore giovanile non festeggiano più il gol, appena segnano tornano subito a centrocampo. I miei genitori mi hanno sempre detto che prima dovevo finire la scuola. Poi fino a 20 anni ho fatto il carpentiere. La mia è stata una strada lunga. Noi andavamo a scuola fino all’una, ora invece i miei figli restano a scuola fino alle 17 e poi vanno ad allenarsi. Non hanno tempo per fare altro. Al Bayern Monaco quando ero allenatore U17, i giocatori avevano solo un giorno libero. Ecco perché dopo tre anni non hanno più voglia di giocare, non hanno più tempo libero».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIO NEWS 24