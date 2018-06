Kluivert a Villa Stuart: visite mediche con la Roma – FOTO e VIDEO

Visite mediche per Justin Kluivert. L’esterno d’attacco classe 1999 dell’Ajax è un nuovo giocatore della Roma. Oggi visite e firme

Oggi è il giorno delle visite mediche e delle firme ma il matrimonio tra Justin Kluivert e la Roma è già cosa fatta. L’esterno d’attacco classe 1999 dell’Ajax ha lasciato il club olandese, interrompendo le sue vacanze, per arrivare in Italia. Il giocatore è arrivato in Italia ieri sera e questa mattina si è recato a Villa Stuart per iniziare ufficialmente la sua nuova esperienza nella Capitale.

L’esterno d’attacco voluto da Monchi ed Eusebio Di Francesco è pronto a iniziare la sua avventura con la maglia della Roma. E’ iniziato l’iter delle visite mediche. Dopo i test medici sarà tempo di firme e di annunci ufficiali con la Roma che, via Twitter, potrebbe dare vita a un altro show (i giallorossi hanno ufficializzato gli ultimi colpi con dei video divenuti subito virali).