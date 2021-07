Kluivert: «Nizza club ambizioso. Roma? È stato difficile»

Justin Kluivert, nuovo attaccante del Nizza, si è presentato in conferenza stampa dopo l’addio alla Roma: le dichiarazioni dell’olandese

«Credo che il Nizza sia un club molto ambizioso, basta vedere il tecnico e i giocatori in rosa per capirlo. Sono felice di essere qui. Ho iniziato all’Ajax, nel campionato olandese, una competizione molto bello. In Italia è stato più difficile, ma ho imparato molto. Stessa cosa in Germania. Ora sono pronto a giocare in Francia e non vedo l’ora. Ci alleniamo duramente qui, voglio mostrare a tutti le mie qualità».