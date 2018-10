Kluivert, primo gol stagionale con la Roma: il tributo a Nouri – FOTO

Kluivert trova il primo gol in Champions League con la maglia della Roma dopo il suo arrivo in estate. L’ex Ajax celebra così la rete all’Olimpico

Primo gol stagionale per il neo-acquisto giallorosso, Justin Kluivert. L’attaccante olandese della Roma è andato in gol nel match di Champions League tra Roma e Viktoria Plzen di questa sera allo Stadio Olimpico. L’ex Ajax ha realizzato la rete del 4-0 e ha così trovato il gol alla sua quarta presenza stagionale con la maglia della Roma, dopo aver trovato un assist all’esordio nel campionato di Serie A. il classe ’99 è andato in rete nel match odierno sfruttando un errore del portiere avversario e facendosi trovare pronto per il tap-in vincente in fondo alla rete.

Schierato titolare da Eusebio Di Francesco nel match odierno, Kluivert non ha tradito la fiducia del proprio allenatore con una buona prestazione e il primo gol stagionale. Dopo la rete del 4-0, siglata al minuto 73, Kluivert ha esultato mostrando una maglietta con il numero 34, già suo numero stagionale, con il nome di Abdelhak Nouri, calciatore dell’Ajax risvegliatosi dal coma lo scorso agosto dopo ben un anno e amico di Kluivert. Un bel gesto per il proprio ex compagno di squadra.