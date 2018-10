Kluivert, messaggio alla Roma: «Sto diventando sempre più forte, punto a giocare di più»

Nuove dichiarazioni da parte di Justin Kluivert. Il giocatore della Roma ha parlato della sua esperienza in Italia e non solo

Justin Kluivert vuole continuare a ritagliarsi uno spazio importante nella Roma di mister Di Francesco. Il giocatore ha trovato poco spazio fino a questo momento ma ha trovato un assist decisivo per Dzeko all’esordio e un gol in Champions League. Il giocatore giallorosso ha parlato al de Telegraaf della sua avventura in Italia, raccontando anche la crescita della nazionale olandese, dopo un periodo buio: «E’ bello vedere che l’Olanda è tornata e sicuramente è una bella prospettiva poterne fare parte. Penso che io e gli altri ragazzi possiamo porre solide basi per il futuro».

Prosegue il giocatore lanciando un messaggio a Di Francesco: «Quando sono sceso in campo con la maglia della Roma penso di aver fatto il mio. Mi sento un giocatore migliore, sto diventando più forte, sto crescendo allenamento dopo allenamento e ne sono sempre più consapevole. Quello che i compagni vogliono da me, ma anche quello che vorrei da loro. Possiamo costruire su questo ed è così che spero di giocare più minuti. Ajax? Continuo a seguirli, ho tanti amici ed è bello vedere i tuoi amici brillare».