Hanno Detto

Koopmeiners amaro: «Negli spogliatoi ci eravamo detti una cosa ma non lo abbiamo fatto, dovevamo essere più intelligenti»

1 ora ago

Il centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners, si è espresso così dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro il Galatasaray

Intervenuto nel corso del postpartita di Galatasaray Juventus, il centrocampista dei bianconeri Teun Koopmeiners si è espresso così ai microfoni di Sky Sport.

SCONFITTA – «Abbiamo fatto un buon primo tempo. Negli spogliatoi ci eravamo detti di mantenere di più la palla, ma non è andata così. Adesso dobbiamo stare zitti nello spogliatoio, guardare i video e preparare la sfida di ritorno. Con il rosso dovevamo essere più intelligenti. Non si possono prendere cinque gol».

RITORNO – «Bisogna guardare il video e capire dove dobbiamo fare meglio. Una cosa è certa: si devono segnare minimo tre gol».

MOMENTO – «Sicuramente con Spalletti mi sento bene e i due gol sono importante, ma non posso essere felice se guardiamo a quanto fatto nel secondo tempo».

POSIZIONE – «Mi sto trovando bene anche in questa posizione. Penso che il gol sia importante. Mi sono detto di dover migliorare in zona rete e aiutare la squadra. Oggi nel primo tempo l’ho fatto, nel secondo devo fare anch’io meglio, perché i due gol non contano quando ne prendi cinque».

