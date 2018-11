Nel Genoa brilla la stellina Cristian Kouamé. Il Milan ha già chiesto informazioni al Genoa: le ultimissime notizie

«L’avevo bloccato perché lo seguivo già da tempo: gli ho strappato una prelazione morale a venire da noi dopo un Entella contro Cittadella a Chiavari» ha rivelato di recente Perinetti, direttore generale del Genoa. Lui, Cristian Kouamé, attaccante classe ’97, si è messo in evidenza in Serie B con la maglia del Cittadella e ha spiccato il volo, accettando la sfida del Genoa. Sul calciatore c’erano diversi club, tra cui l’Atalanta, ma il Genoa era riuscito a bloccarlo in anticipo grazie al sapiente lavoro di Perinetti. Nel 3-5-2 di Juric trovano spazio Piatek e Kouamé. L’attaccante ivoriano si è reso protagonista trovando un gol all’esordio e sfornando l’assist dell’1-1 contro la Juventus e provocando l’autogol del momentaneo 1-1 anche contro il Milan.

Il giovane attaccante ivoriano, autore di 12 gol nella passata stagione in Serie B, vuole ritagliarsi un sogno importante e spera di ripercorrere le ombre dei suoi idoli Samuel Eto’o e Didier Drogba. Dopo le avventure in Italia con Prato, Sestese, Inter Primavera, ecco l’esperienza in B con il Cittadella. Ora il grande salto in A con il Genoa. Il giocatore sta impressionando tutti e sarebbe finito nel mirino del Milan. Leonardo, uomo mercato del Milan, avrebbe già manifestato il suo interesse nei confronti dell’attaccante ivoriano, chiedendo informazioni al presidente Preziosi. Il numero uno genoano però, così come fatto per bomber Piatek, ha chiuso la porta e ha blindato il suo giocatore perché non intende privarsene, almeno fino a giugno. Il Milan però continuerà a seguirlo. Nome nuovo per l’attacco rossonero: c’è Kouamé, la perla ivoriana del Genoa.