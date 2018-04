Dal gol di Zaza al gol Scudetto: il mondo capovolto di Koulibaly

Sliding doors Koulibaly: il difensore fu protagonista in negativo sul gol di Zaza nel 2016 e ora ‘rischia’ di diventare l’uomo Scudetto del Napoli

Sembra passato tanto, tantissimo tempo, da quello Juventus–Napoli 1-0 con gol di Simone Zaza. Una partita indirizzata sullo 0-0 e per certi versi simile a quella di ieri sera. Anche lo scontro Scudetto del campionato 2015/2016 regalò tante emozioni nel finale. Allora fu Simone Zaza a decidere la sfida con un tiro da fuori area. A distanza di due anni Kalidou Koulibaly si è preso una bella rivincita andando in cielo per colpire il pallone calciato da José Maria Callejon.

Il difensore del Napoli nel match del 2016 lasciò andare l’attaccante troppo facilmente, non riuscendo a chiudergli lo specchio della porta. Ieri sera KK si è liberato senza grossi patemi della leggera marcatura di Medhi Benatia e ha scaraventato in porta il pallone con tutta la sua forza. Un gol arrivato al 90′ e che ha condannato una Juventus troppo brutta per essere vera e che ha lanciato il Napoli, ora a -1 dai bianconeri. La corsa Scudetto è riaperta e il gol copertina ‘rischia’ di diventare proprio l’inzuccata vincente di KK. Il gol di Zaza valse il sorpasso e il +1 sul Napoli. Il gol di Kalidou non è ancora valso il sorpasso ma ha avvicinato di tanto, tantissimo, il Napoli alla Juventus e al grande sogno azzurro: lo Scudetto.