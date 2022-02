Koulibaly ha deciso: rinnovo per diventare bandiera del Napoli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Kalidou Koulibaly potrebbe presto diventare capitano e bandiera del Napoli: il senegalese pronto a spalmare l’ingaggio e firmare il rinnovo

Rinnovo di contratto sempre più vicino per Kalidou Koulibaly.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il difensore senegalese avrebbe deciso di continuare con la maglia del Napoli ancora a lungo. Il contratto da 6 milioni di Euro in scadenza nel 2023 potrebbe essere rinnovato per più anni, spalmando e ridimensionando l’ingaggio come da diktat presidenziale. Così facendo, Koulibaly diventerebbe bandiera, nonché nuovo capitano in vista dell’addio di Insigne.