Krzysztof Piatek è del Genoa: è ufficiale. I dettagli

Nuovo acquisto per il Genoa. Il club rossoblù ha ingaggiato Krzysztof Piatek, attaccante classe 1995 del Cracovia Mks: è ufficiale

Novo acquisto per il Genoa: è arrivato Krzysztof Piatek. L’attaccante classe 1995, dopo aver sostenuto e superato le visite mediche con il club rossoblù, ha messo le firme sul nuovo contratto con il Genoa. «Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver acquisito da Mks Cracovia Ssa i diritti per avvalersi delle prestazioni sportive dell’attaccante polacco, nel giro della nazionale, Krzysztof Piatek. Il trasferimento è stato perfezionato a titolo definitivo» recita il comunicato ufficiale dei rossoblù su Twitter.

L’attaccante classe ’95 ha fatto bene in Polonia ed era seguito da altri club ma il Genoa ha vinto la corsa e ha portato in Italia un altro polacco. Dopo gli affari della Sampdoria in Polonia, anche il Genoa si tuffa sul mercato polacco. Ballardini riparte dal nuovo acquisto: è tutto fatto per Piatek.