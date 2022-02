ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Kulusevski su Pirlo: «Allenatore e persona fantastica. Mi diceva…». Le parole dell’attaccante svedese

Dopo la vittoria contro il Brighton, Dejan Kulusevski è tornato sull’esperienza alla Juve, parlando così di Andrea Pirlo, suo allenatore nella passata stagione. Le parole dell’attaccante del Tottenham.

PIRLO – «È un allenatore fantastico e una persona fantastica. Ho parlato con lui quasi ogni giorno e mi ha sempre parlato molto di come dovrei modellare il mio corpo e di come posso cercare i passaggi senza mostrare agli avversari dove giocherò la palla. Ed è esattamente ciò che spero mi aiuterà ad aiutare Harry ancora di più in futuro».

KANE – «Harry è incredibile. Ciò che mi ha colpito è stata la sua tecnica, il modo in cui stoppa la palla e cambia campo con entrambi i piedi. È davvero incredibile. So che quando ha palla devo correre, perché mi troverà».