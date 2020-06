Kumbulla: sfida scudetto tra Inter, Juve e Lazio per il difensore

È corsa a tre per Marash Kumubulla, giovane difensore che si è messo in mostra quest’anno con l’Hellas Verona

Tutti pazzi per Marash Kumbulla. Il giovane difensore dell’Hellas Verona piace a Inter, Lazio, Juve e Napoli in Italia oltre che ad alcune squadre di Bundesliga e Premier League. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il Napoli è stata la prima a muoversi, cortesemente tenuta in sospeso. Adesso è il turno delle grandi: della Juve, dell’Inter soprattutto, della Lazio. Capire come finirà non è semplice. C’è una favorita, l’Inter, ma la partitaèaperta e coinvolge squadre straniere, soprattutto tedesche, come Dortmund e Lipsia. Al momento, sembrano un passo indietro.

Il Verona chiede 30-35 milioni e avrebbe il sogno di tenere Kumbulla per un’altra stagione ma il difensore, dal canto suo, si sente pronto per il salto in una big e nelle prossime settimane sceglierà. Meglio, troverà un accordo con chi farà un’offerta convincente al Verona. L’Inter si è mossa da tempo e può offrire una combinazione “soldi più giocatori”, magari con Eddie Salcedo e Federico Dimarco (entrambi sono in prestito al Verona).

La Juve ha monitorato l’albanese per parecchi mesi ma ora non può spendere 30 milioni, soprattutto in un reparto in cui la qualità a disposizione è tanta. E la Lazio? Lotito può offrire una maglia da titolare e la garanzia di giocare in una difesa a tre, lo stesso sistema di gioco del Verona. La presenza di Igli Tare, albanese come Kumbulla, è un piacevole bonus. Nessuno però al momento sembra pronto a spingersi ai 30-35 milioni, soprattutto senza contropartite.