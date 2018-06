La confessione di Ziyech ai compagni: «Vado alla Roma»

La Roma ha in pugno Hakim Ziyech. L’esterno marocchino dell’Ajax avrebbe confessato ai suoi compagni il prossimo trasferimento in giallorosso

La Roma è vicina a piazzare il terzo colpo del suo calciomercato estivo. Monchi, dopo aver portato in giallorosso Coric e Marcano, è in pressing sull’Ajax per Hakim Ziyech. L’esterno marocchino ha sfornato 18 assist nell’ultima stagione, ed è pronto al grande salto. L’estroso calciatore potrebbe aumentare ulteriormente il tasso tecnico della formazione di Eusebio Di Francesco e la Roma sembra essere in pole per il suo acquisto. Secondo Sky Sport, il giocatore ha già detto sì alla formazione giallorossa.

Il calciatore, attualmente impegnato con il Marocco per il Mondiale, ha chiesto informazioni su Roma e sulla Roma ai compagni di Nazionale (tra le cui fila c’è anche Medhi Benatia, ex difensore romanista) spiegandogli che diventerà presto un nuovo giocatore di Eusebio Di Francesco. La Roma dunque si avvicina sensibilmente all’acquisto di Hakim Ziyech. Il giocatore potrebbe diventare un’arma importante per Eusebio Di Francesco: il marocchino potrebbe aggiungere qualità e imprevedibilità all’attacco giallorosso. EDF vuole esterni d’attacco importanti per il suo 4-3-3 e Hakim potrebbe essere il rinforzo adatto. Sono in arrivo notizie importanti dunque per la Roma: Hakim Ziyech ha detto sì, ora bisogna chiudere con l’Ajax.