La decisione di Mourinho su Zaniolo nella seconda amichevole della Roma

Non ci sarà Zaniolo, almeno dal primo minuto, nell’amichevole della Roma contro il Portimonense: i dettagli

Torna in campo la Roma di José Mourinho per la seconda amichevole estiva in Portogallo. Questa sera i giallorossi affrontano il Portimonense, ancora senza Nicolò Zaniolo almeno dal primo minuto.

L’obiettivo della Juventus partirà dalla panchina: un’altra esclusione che alimenta le voci sul talento giallorosso. Il suo futuro, infatti, è ancora tutto da scrivere.