La FIFA investe sul calcio: 8 milioni alla FIGC

La FIFA è pronta a nuovi investimenti nelle federazioni affiliate: alla FIGC arriveranno 8 milioni in più rispetto al passato

La FIFA ha pronto un piano di investimenti che andranno a toccare le federazioni affiliate, compresa quindi anche la FIGC.

La FIGC, come tutte le altre 211 federazioni legate alla FIFA, potranno ricevere circa 8 milioni di euro in più rispetto al passato (+29%). Il calcio italiano potrà ricevere fino al 29% in più di finanziamenti per lo sviluppo nei prossimi quattro anni, ha confermato la FIFA.