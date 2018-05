Paulo Dybala, fresco di chiamata per il prossimo Mondiale in Russia, ha raccontato tutta la sua gioia

C’era grande interesse sulle scelte di Jorge Sampaoli, selezionatore dell’Argentina. Il tecnico aveva la possibilità di scegliere tra un parco attaccanti alquanto variegato, tecnico e di primissimo livello. Oltre a Liones Messi e Sergio Aguero, veri e propri senatori in albiceleste, c’erano tanti “italiani” o “futuri italiani” a giocarsi il posto. Al Mondiale ci saranno gli juventini Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, ma non gli interisti Mauro Icardi e Lautaro Martinez.

La Joya, appena approdata in terra argentina, ha parlato così ai media locali: «Ho lottato per conquistarmi un posto e darò il massimo nel momento in cui verrò chiamato in causa. Sognavo di giocare il Mondiale fin da quando ero bambino e la speranza è che ci sia un bel finale. E’ importante che gli argentini ci facciano sentire il loro sostegno. Posizione in campo? Non ne ho ancora parlato con il commissario tecnico». Quindi il discorso si sposta su Maurito Icardi, capocannoniere della Serie A, escluso dai 23 che voleranno in Russia il prossimo mese: «Parliamo di un grandissimo giocatore, lo ha dimostrato in Lazio-Inter. Mauro è il capocannoniere di un torneo come la Serie A, dove è sempre difficile far gol, oltre ad essere un mio amico: le scelte, però, spettano a Sampaoli».